Доллар достиг своего пика – 348,38 тенге на дневных торгах

По итогам утренней и дневной сессий курс составил 348,21 тенге за доллар.

Фото : aif.ru

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz. Средневзвешенный курс доллара составил 348,38 тенге за доллар при объеме торгов 124, 3 млн долларов. Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 348,21 тенге за доллар (+1,51 тенге), суммарный объем торгов – 197, 8 млн долларов (+104 250 тыс. USD). Средневзвешенный курс евро составил 407,30 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро. Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5706 тенге за рубль при объеме торгов 27 млн рублей. Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5706 тенге за рубль (+0,0002 тенге), суммарный объем торгов – 27 млн рублей (-44 000 тыс. рублей). В обменниках курс доллара - 348,7-349,5 тенге, евро - 406,7-408,7 тенге, рос.рубля - 5,56-5,6 тенге. В торгах приняли участие 26 банков.

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