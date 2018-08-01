Приостановлена лицензия казахстанской страховой компании

По ранее заключенным договорам страхования и перестрахования АО "СК "Kompetenz" обязано выполнить принятые на себя обязательства.

Нацбанк приостановил лицензию страховой компании "Kompetenz", передает Zakon.kz.

Лицензия приостановлена с 1 августа до 1 февраля 2019 года включительно.

"АО "СК "Kompetenz" запрещается до истечения срока приостановления действия Лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по страховой деятельности в обязательной форме страхования, деятельности по перестрахованию и страховой деятельности по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9 и 11 пункта 3 статьи 6 Закона РК "О страховой деятельности"", - говорится в сообщении Нацбанка.

Решение принято за несоблюдение требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством страны.

Отмечается, что по ранее заключенным договорам страхования и перестрахования АО "СК "Kompetenz" обязано выполнить принятые на себя обязательства.

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