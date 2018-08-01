Глава региона обратился к руководителю управлению сельского хозяйства и поинтересовался об основных приоритетах развития агропромышленного комплекса.

В Туркестанской области разработают новую концепцию сельского хозяйства. Об этом на прошедшем селекторном совещании в акимате Туркестанской области было сказано главой региона Жансеитом Туймебаевым, сообщает пресс-служба акима области.

Кроме того, он поручил акимам районов и городов разработать комплексный план развития сельского хозяйства. Наряду с этим, глава региона поручил усилить меры, направленные на развитие сельского хозяйства, как одного из драйверов экономики региона.

Вместе с тем, руководитель областного управления сельского хозяйства С.Турбеков подвел итоги проделанной работы за первое полугодие 2018 года в рамках реализации Программы развития агропромышленного комплекса (АПК) Туркестанской области на 2017-2021 годы.

"В первом полугодии текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 146,4 млрд. Это на 25,4 млрд. тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля области по республике в общем объеме составляет 14,6% и занимает второе место. Объем экспорта сельского хозяйства составил 68,6 млн. долларов США, увеличившись на 18,2%. На сегодняшний день по области создано 704 сельскохозяйственных кооперативов, объединивших более 60 тыс. личных подсобных хозяйств", - сказал С.Турбеков.

После доклада спикера, глава региона обратился к руководителю управлению сельского хозяйства и поинтересовался об основных приоритетах развития агропромышленного комплекса, в связи с недавними административными изменениями. Оставшись неудовлетворенным ответом руководителя управления, аким области выразил серьёзную обеспокоенность по поводу проводимой работы на местах и поручил подключить ученых к разработке концепции развития данной отрасли.

"Сельскохозяйственный сектор является драйвером экономики. Поэтому, я поручаю в месячный срок разработать комплексный план развития сельского хозяйства в разрезе каждого района, а также взять на строгий контроль реализацией показателей, утвержденных Правительством", - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Подводя итоги совещания, глава региона также поставил ряд задач и поручил ускорить передачу водных объектов в республиканскую собственность. Помимо этого, поручено решить проблему обеспечения доступности лекарств для борьбы с хлопковыми вредителями.

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