Мужчина, обвиняемый женой в импотенции, снял личное порно и угодил под суд

В отношении создателя видео непристойного содержания выдвинуты сразу несколько обвинений.

Житель Индии записал видео порнографического характера при участии женщины, чтобы доказать родственникам жены свою сексуальную состоятельность. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на India.

32-летний мужчина по имени Вибавасу (Vibavasu) из индийского города Хайдарабад прислал ролик отцу и тете жены, пытаясь таким образом доказать, что он не страдает импотенцией. В съемке участвовала посторонняя женщина.

Мужчина женился на девушке по имени Ануша (Anusha) в 2016 году. Спустя 15 дней после заключения брака пара рассталась. Ануша подала на развод, заявив, что ее муж — импотент.

Мужчина пришел в бешенство и убедил другую женщину снять порноролик. Все происходящее запечатлел на камеру некто третий. Родственники девушки оказались не в восторге от полученной видеозаписи и обратились в полицию. Вскоре индийца арестовали.

В ходе расследования Вибавасу признал, что идея снять и отправить порно принадлежала ему. В его отношении выдвинуты сразу несколько обвинений.

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