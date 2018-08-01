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Мужчина, обвиняемый женой в импотенции, снял личное порно и угодил под суд

В отношении создателя видео непристойного содержания выдвинуты сразу несколько обвинений.

Фото : Телеграф1 августа 2018, 18:00

Житель Индии записал видео порнографического характера при участии женщины, чтобы доказать родственникам жены свою сексуальную состоятельность. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на India.

32-летний мужчина по имени Вибавасу (Vibavasu) из индийского города Хайдарабад прислал ролик отцу и тете жены, пытаясь таким образом доказать, что он не страдает импотенцией. В съемке участвовала посторонняя женщина.

Мужчина женился на девушке по имени Ануша (Anusha) в 2016 году. Спустя 15 дней после заключения брака пара рассталась. Ануша подала на развод, заявив, что ее муж — импотент.

Мужчина пришел в бешенство и убедил другую женщину снять порноролик. Все происходящее запечатлел на камеру некто третий. Родственники девушки оказались не в восторге от полученной видеозаписи и обратились в полицию. Вскоре индийца арестовали.

В ходе расследования Вибавасу признал, что идея снять и отправить порно принадлежала ему. В его отношении выдвинуты сразу несколько обвинений.


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