В Дубай – на переговоры

Казахстан располагает большим потенциалом для экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции в ОАЭ.

14-15 августа в целях развития двустороннего сотрудничества состоится официальная торгово-экономическая миссия Казахстана в Дубай (ОАЭ).

Торгово-экономическое сотрудничество между нашей страной и Объединенными Арабскими Эмиратами развивается из года в год. Предпринимательское сообщество укрепляет уже существующие связи, а также налаживает новые контакты в различных отраслях.

ОАЭ, являясь страной с развивающейся экономикой, имеет большие перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, а также образования и культуры.

Товарооборот между Казахстаном и ОАЭ в 2017 году превысил 643 млн долларов США (экспорт – 558,7 млн, импорт – 84,3 млн долл.). По сравнению с 2016 годом товарооборот увеличился почти в два раза.

Казахстан располагает большим потенциалом для экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции в ОАЭ. Прежде всего, это мясная продукция и зернобобовые культуры (чечевица, нут, маш, горох), а также пшеница, мука, растительное масло и мед.

Организаторами торгово-экономической миссии выступают Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», Министерством по инвестициям и развитию РК, Посольством Казахстана в ОАЭ и Торгово-промышленной палатой Дубай.

Цель мероприятия – развитие торговых отношений и установление крепких деловых связей между двумя странами. Крупные товаропроизводители обработанной продукции получат возможность презентовать свою продукцию на крупнейшем ближневосточном рынке.

Мероприятие пройдет в отеле: «JW Marriot Marquis Hotel Dubai».

По вопросам участия обращаться: Асель Байболова +7 (7172) 27 90 54 (вн.207), e-mail: a.baibolova@palata.kz

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