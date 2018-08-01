2018-2020 в Кызылординской области объявлены трехлетием развития массового предпринимательства

Состоялось ознакомление с деятельностью «Дома предпринимателей» и совещание по актуальным вопросам поддержки бизнеса.

2018 год в регионе был объявлен годом развития массового предпринимательства. С учетом значимости этого вопроса «Год массового предпринимательства» в области будет продлен до 3 лет. Об этом стало известно на совещании по актуальным вопросам развития предпринимательства в «Доме предпринимателей».

1 августа 2018 г. под председательством акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева в рамках объявленного в регионе «Года развития массового предпринимательства» состоялось ознакомление с деятельностью «Дома предпринимателей» и совещание по актуальным вопросам поддержки бизнеса.

В совещании приняли участие представители областного маслихата, актива партии «Нур Отан», общественного совета, акиматов города и районов, всех заинтересованных государственных органов, финансовых институтов, региональной палаты предпринимателей и бизнес-сообщества.

Следует отметить, что руководство области всегда требует от исполнительных органов всех уровней придавать особое значение решению важнейших вопросов – увеличение налогооблагаемой базы, создание постоянных рабочих мест и стабилизации общественно-политической ситуации – с помощью развития предпринимательства.

В целях решения данных задач в начале года совместным решением акимата и маслихата области, Политсовета партии «Нур Отан», областного общественного совета и Палаты предпринимателей Кызылординской области 2018 год в регионе был объявлен «Годом развития массового предпринимательства».

На прошлой сессии областного маслихата в целях решения вопросов трудоустройства безработных и увеличения доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте региона совместным решением акимата и маслихата области, Политсовета партии «Нур Отан», областного общественного совета и Палаты предпринимателей Кызылординской области «Год развития массового предпринимательства» продлен до 2020 г.

Аким области отметил способы достижения положительных результатов совместной работы за этот период.

До совещания участники мероприятия ознакомились с работой «Дома предпринимателей».

В целях создания максимально комфортных условий работы для действующих и будущих предпринимателей в здании бизнес-центра «Бастау» размещены областное управление предпринимательства и туризма, Региональный инвестиционный центр «Кызылорда», Центр обслуживания предпринимателей, ТОО «Центр экспертизы проектов», Региональная палата предпринимателей, Кызылординский филиал АО «Цеснабанк» и другие профильные учреждения.

Для удобства людей с ограниченными возможностями бизнес-центр оснащен пандусами и лифтом. Также в здании имеются 3 конференц-зала для проведения семинаров, круглых столов, форумов, деловых встреч и т.п.

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