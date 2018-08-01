Военнослужащие помогли задержанным в пути пассажирам

Военнослужащие воинских частей Приозерского гарнизона были задействованы в оказании помощи пассажирам поездов, следовавших на участке Мойынты – Шыганак.

Военнослужащие оказали помощь пассажирам, задержанным в пути в результате схождения с рельсов вагонов грузового состава, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Военнослужащие воинских частей Приозерского гарнизона были задействованы в оказании помощи пассажирам поездов, следовавших на участке Мойынты – Шыганак.

31 июля т.г. на участке Мойынты – Шыганак произошёл сход вагонов грузового поезда. В результате было приостановлено движение пяти пассажирских поездов на станциях Коктас, Сары-Шаган, Шыганак.

Получив по оперативной линии сведения о происшествии в зоне ответственности, командиры войсковых частей 06708 регионального командования «Астана», 44841 Сил воздушной обороны и 60601 Управления начальника тыла и вооружения с участием военнослужащих организовали помощь пассажирам поездов, оказавшимся в пути в сложной ситуации с ограниченным запасом питьевой воды и без горячей пищи.

Своевременные действия военнослужащих помогли ликвидировать последствия нештатной ситуации для пассажиров.

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