Инвалид по зрению подал в суд на банк в Алматы

По мнению Анатолия Мигая и его представителей, банк приравнял инвалида по зрению к недееспособному лицу.

Алматинец Анатолий Мигай подал гражданский иск на ForteBank. Инвалид по зрению считает, что были ущемлены его права, так как банк не дал ему возможности распоряжаться своим депозитным счетом без наличия доверенного лица, передаёт корреспондент BNews.kz.

В декабре 2017 года в Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности обратился алматинец Анатолий Мигай, инвалид по зрению. Он рассказал, что не может самостоятельно распоряжаться и управлять своим депозитным счетом в филиале АО ForteBank. Как пояснили ему в банке, пополнять или снимать денежные средства с депозита он может только при наличии его нотариальной доверенности, выписанной на третье лицо, в противном случае банковскую операцию произвести невозможно.

"Чтобы пользоваться своим счетом, снять деньги или пополнить депозит, ему сказали выписать доверенность на третье лицо, пригласить человека, который может заверить, что эти действия законны. Он предоставил факсимиле, которое позволяет пользоваться в банках. Ему сказали, что ничем не могут помочь", - рассказала юрист Казахстанского международного бюро по правам человека Анна Смирнова.

После этого бюро по правам человека направило письмо в банк, чтобы получить информацию по данной ситуации. В ответе ForteBank сослались на внутренние правила банка. Однако, говорит юрист, в правилах не было указано, что инвалидам по зрению запрещено пользоваться распоряжаться своими счетами. Законодательно у Анатолия Мигай нет ограничений на пользование/распоряжение своими счетами, отметила юрист. Так и не получив ответа, было решено обратиться в суд.

Судебное слушание было назначено на 1 августа. В Медеуский суд явился истец и представители ForteBank. Представители банка предложили Мигаю заключить соглашение с банком, которое впредь позволит ему распоряжаться своими счетами и встретиться с руководством.

"Мы не хотим выглядеть на этом фоне плохим банком, но при этом мы считаем, что по закону мы действовали правильно. Я перечитал всю переписку со стороны истца по отношению к банку и не заметил, чтобы сторона истца предлагала банку заключить соглашение, которое он представлял на обозрение суду. Просим отложить судебное разбирательство для мирного урегулирования вопроса и предложить стороне истца заключить соглашение, чтобы он себя чувствовал комфортно и обслуживался во всех отделениях банка на основании этого соглашения. Для этого руководство приглашает его, заместитель директора примет истца в любое время", - сказал представитель банка Тукубаев.

Истец Анатолий Мигай отметил, что в таком случае банк не признает нанесенный ему моральный вред.

"Я считаю, что мировое соглашение – дело хорошее, но сам факт, что сейчас представитель банка говорит, что они действовали правильно, уже меня ставит в тупик. Если банк хочет заключить мировое соглашение, то он признает, что он ущемил мои права и нанес тем самым мне определённый моральный вред, или не признает? Я здесь вижу противоречие", - сказал Мигай.

Другой представитель истца, юрист Светлана Каторча рассказала, что ранее ими было представлено соглашение, которое Мигай заключил с другим банком. Такой документ позволяет ему распоряжаться счетом беспрепятственно с помощью факсимиле. Подобные соглашения могут заключаться во всех банках, но на добровольной основе.

"Важно, что закон сам предполагает, что права слепых инвалидов не могут быть нарушены, не зависимо от того, имеется ли это соглашение или не имеется. Если на сегодняшний день банк согласится на условия, которые мы предлагаем, мы пойдем (на мировую – прим. ред.)", - сказала в суде юрист Светлана Каторча.

Так, сторона истца требует извинения со стороны банка в письменном виде и взыскание морального вреда в размере 500 тысяч тенге.

Слушание было перенесено на 8 августа, до него стороны договорились о встрече с руководством банка. Тем не менее, юристы отмечают, что данная проблема касается не только Мигая. Многие инвалиды по зрению сталкиваются с подобной ситуацией.

"Нас возмутило, если у человека нет близкого человека, которому бы он доверял, чтобы пополнить свой счет или открыть, нужно написать доверенность на лицо. В это же время нет никаких гарантий, что он без него не придет и не снимет все деньги. Причем на законных основаниях он будет прав (…) Мы хотим добиться, чтобы банки второго уровня не нарушали права инвалидов", - сказала Анна Смирнова.

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