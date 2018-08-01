Падают с потолка. Трупные черви заполонили дом, где умерла бабушка

Сотрудники МЧС с трудом вывезли "растекающееся" от жары тело, которое пролежало в квартире три дня.

Жители петербургской пятиэтажки бьют тревогу из-за жуткого трупного запаха и обилия опарышей, что заполонили лестничную клетку и почти все квартиры. Нашествие трупных червей связано с тем, что разложившееся тело пожилой покойницы пролежало в доме на улице Лёни Голикова, д. 28, несколько дней.

Как выяснил Лайф, одинокая женщина ушла из жизни 25 июля. Соседи три дня не подозревали о её смерти. Когда же тело разложилось из-за жары и трупный запах стоял во всём доме, соседи вызвали сотрудников МЧС. Они с трудом вывезли "растекающиеся" от жары останки. Однако на этом беды жильцов не закончились — личинки и мясные мухи никуда не исчезли.

— Весь пол был в опарышах. Мы начали всё двигать с родителями, пылесосить. Выгребли два пылесоса опарышей... Больше я в ту комнату жить не заходила, — рассказала Лайфу жительница одной из квартир на первом этаже.

По её словам, мухи размножаются, личинки падают с потолка на жильцов, живущих снизу. При этом родственники умершей бабушки до сих пор не объявились, а без их разрешения провести какие бы то ни было действия в квартире нельзя.

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