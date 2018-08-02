Жители целого района в Карагандинской области с начала лета живут без света
При этом за коммунальные услуги они платят вовремя.
Пропавшие продукты, сломанные электроприборы и вечера при свечах. В такой обстановке жители целого района живут с начала лета. Целыми днями люди сидят без света, при том, что исправно платят за коммунальные услуги, передает Zakon.kz со ссылкой на 1tv.kz.
Жители Жанааркинского района в шаге от того, чтобы стать вегетарианцами поневоле. С июня здесь постоянные перебои с электричеством, из-за этого мясные и молочные продукты целыми днями в тепле. И покупать что-то кроме овощей и фруктов, становится опасным.
Кунсулу Алькенова, хозяйка магазина:
- В магазине несколько холодильников, а толку? Мороженое, масло и молоко всё равно пропадают. Потому что свет отключают без предупреждения и надолго.
Убытки терпят и простые жители. Из-за проблем с электроэнергией у людей ломаются электроприборы.
Люди писали несколько жалоб в разные инстанции, но ситуация не изменилась. Дело в том, что в Жанааркинском районе передачей и снабжением электроэнергией занимаются две разные компании. Они задолжали друг другу миллионы тенге. Пока предприниматели решают свои проблемы, район сидит без света.
Руслан Иржанов, руководитель юридического управления ТОО «Казэнергоцентр»
- На сегодняшний день ТОО "Сакен и Компания" имеет задолженность перед ТОО "КазЭнергоцентр" в сумме 259 миллионов 570 тысяч 214 тенге.
Бакытжан Муканов, заместитель акима Жанааркинского района:
- В то же время "КазЭнергоцентр" за пользование электросетями должен ТОО "Сакен и Компания" около 80 миллионов за последние два года. Эта ситуация сейчас на контроле у акимата Карагандинской области, областной прокуратуры и КНБ. Вины жителей в отключении света нет, они платят исправно.
Судебные тяжбы между электропередающей и электроснабжающей компаниями длятся до сих пор и когда они закончатся - предугадать пока невозможно. Тем не менее, местные власти пообещали проследить, чтобы в ближайшее время электроснабжение в районе было без перебоев.
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