В Алматы Mercedes улетел в котлован

Машина пролетела по воздуху несколько метров над пустотой и приземлилась на трубы.

Вечером в среду, 1 августа, в Алматы произошло ДТП, передает Zakon.kz.

На улице Карасай батыра проводятся работы по ремонту теплотрассы. ЧП произошло западнее улицы Ауэзова. Mercedes ML снес ограждения вокруг траншеи. Перелетев несколько метров, машина проехала по трубе, а затем опрокинулась набок

Пострадал водитель, от госпитализации он отказался. Позже ему стало плохо, он сам уехал в больницу.

Перед тем как уехать, водитель рассказал очевидцам, что его во время маневрирования подрезал другой автомобиль. Чтобы не допустить столкновения, водитель вильнул вправо и в итоге вылетел в траншею.

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