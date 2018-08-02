Десятилетний «Супермен» побил рекорд Майкла Фелпса

Рекорд десятилетнего Фелпса продержался 23 года.

Десятилетний Кларк Кент Апуада из Калифорнии (США) побил рекорд прославленного пловца Майкла Фелпса на дистанции 100 м баттерфляем.

Мальчик проплыл ее за 1 минуту и 9,38 секунды, став победителем на Международном чемпионате Дальнего Запада в Калифорнии в минувшее воскресенье, 29 июля, сообщает CNN.

Его время почти на секунду лучше результата Фелпса в этой возрастной категории. Рекорд десятилетнего Фелпса продержался 23 года.

СМИ уже успели окрестить мальчика «Суперменом». Причем не только за выдающиеся спортивные достижения, но и потому, что его имя совпадает с именем супергероя из комиксов и фильмов.

Сообщается, что профессионально мальчик начал заниматься плаванием всего четыре года назад.

33-летний Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. О завершении карьеры он объявил после Олимпийских игр в Рио 2016 года.

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