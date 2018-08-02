Десятилетний «Супермен» побил рекорд Майкла Фелпса
Рекорд десятилетнего Фелпса продержался 23 года.
Десятилетний Кларк Кент Апуада из Калифорнии (США) побил рекорд прославленного пловца Майкла Фелпса на дистанции 100 м баттерфляем.
Мальчик проплыл ее за 1 минуту и 9,38 секунды, став победителем на Международном чемпионате Дальнего Запада в Калифорнии в минувшее воскресенье, 29 июля, сообщает CNN.
Его время почти на секунду лучше результата Фелпса в этой возрастной категории. Рекорд десятилетнего Фелпса продержался 23 года.
СМИ уже успели окрестить мальчика «Суперменом». Причем не только за выдающиеся спортивные достижения, но и потому, что его имя совпадает с именем супергероя из комиксов и фильмов.
Сообщается, что профессионально мальчик начал заниматься плаванием всего четыре года назад.
33-летний Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. О завершении карьеры он объявил после Олимпийских игр в Рио 2016 года.
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