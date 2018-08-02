В Париже частично перекрыли аэропорт из-за драки двух рэперов

Отмечается, что столкновение произошло на фоне давнего конфликта музыкантов, связанного с перепалкой в СМИ.

В парижском аэропорту Орли закрыли терминал после того, как произошла драка двух известных во Франции рэперов Бубы и Каариса, сообщает L!FE со ссылкой на агентство AFP. Информация о временном ограничении доступа к участку аэровокзала опубликована в "Твиттере" администрации аэропорта.

— Первый зал терминала западной части аэропорта Орли закрыт из-за потасовки пассажиров, которые задержаны полицией. Зал временно закрыт, ожидаются задержки с отправлением самолётов, — предупредило руководство Орли.

Инцидент произошёл в зале выхода на посадку. Рэперы и их свиты набросились друг на друга на глазах у других пассажиров. Потасовка постепенно переместилась к магазинам дьюти-фри, где мужчины начали попутно громить прилавки.

Пограничная полиция, находившаяся на паспортном контроле, разняла дравшихся. В результате было задержано 11 нарушителей, а терминал пришлось перекрыть в целях безопасности и восстановления порядка.

Сообщается, что музыканты враждуют с 2014 года, после того как Каарис заявил, что сместит Бубу в роли лидирующего исполнителя.

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