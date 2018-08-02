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Определено точное время матчей "Астаны" в третьем раунде Лиги чемпионов

Победитель пары гарантирует себе еврокубковую осень.

Фото : Фото пресс-службы "Астана"2 августа 2018, 06:00

Казахстанская "Астана" и хорватское "Динамо" из Загреба стали соперниками по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.

Во втором раунде "Астана" по сумме двух встреч победила датский "Мидтьюлланд" (2:1, 0:0), а "Динамо" разгромило израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы (5:0, 2:2).

Первая игра между "Астаной" и "Динамо" пройдет 7 августа на стадионе "Астана Арена" в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени. Ответная встреча состоится в ночь с 14 на 15 августа на "Максимире" в Загребе и стартует ровно в 00:00 по времени Астаны.

Ранее "Астана" и "Динамо" не встречались в турнирах под эгидой УЕФА. Лучшим результатов обоих клубов в ЛЧ является участие в групповом раунде: казахстанская команда там играла в 2015 году, а хорватская - в 2011, 2012. 2015 и 2016 годах.

Победитель пары "Астана" - "Динамо" поборется за выход в группу ЛЧ и автоматически обеспечит себе участие в группе Лиги Европы, а проигравший - перейдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.


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