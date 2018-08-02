В Алматы на нерегулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля
В результате ДТП никто не пострадал.
Фото : Zakon.kz2 августа 2018, 06:19
В Алматы на перекрестке произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Водитель Honda CRV двигался в восточном направлении по улице Толе би, а Hyundai Accent ехал по проспекту Сейфуллина в северном.
По словам водителей, на перекрестке не работал светофор. У владельца Hyundai Accent на данном промежутке дороге было преимущество, и Honda должна была его пропустить, но этого не произошло.
Honda получила удар в заднюю часть, и неуправляемый автомобиль отбросило через полосу встречного движения в столб.
В результате ДТП никто не пострадал.
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