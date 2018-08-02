В Алматы на нерегулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля

В результате ДТП никто не пострадал.

В Алматы на перекрестке произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Водитель Honda CRV двигался в восточном направлении по улице Толе би, а Hyundai Accent ехал по проспекту Сейфуллина в северном.

По словам водителей, на перекрестке не работал светофор. У владельца Hyundai Accent на данном промежутке дороге было преимущество, и Honda должна была его пропустить, но этого не произошло.

Honda получила удар в заднюю часть, и неуправляемый автомобиль отбросило через полосу встречного движения в столб.

В результате ДТП никто не пострадал.

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