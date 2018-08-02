Настоятель монастыря зверски изувечил собаку на глазах ребенка

Ей диагностировали множественные ножевые ранения головы и тела, кровоизлияния лобной и лицевой кости, повреждение челюсти и теменной кости.

Инцидент произошел 18 июля в районе 16 часов. Иеродьякон, по словам православной верующей Елены Харитоновой, издевался над собакой Бимом с помощью ножа, передают Орловские новости.

Из справки из медицинской клиники, куда хозяева привезли собаку, следует, что ей диагностировали множественные ножевые ранения головы и тела, кровоизлияния лобной и лицевой кости, повреждение челюсти и теменной кости, затылка, трехглавой мышцы плеча и прочие повреждения. Ветеринарам пришлось удалять собаке глаз, но спасти ее удалось.

Харитонова рассказала, что обращалась за помощью к Мценскому епископу Алексею, но тот ничем не помог и посоветовал семье уехать из дома.

«В деревне нет участкового, поэтому оставили заявление в прокуратуру, нашему епископу. Но надежды на помощь со стороны церкви, наверное, не будет», - сетует Елена Харитонова.

Номер, который указан в качестве способа связи со скитом в селе Сторожевое, где работает иеродьякон, не отвечает. Мобильный телефон епископа Алексея также не отвечает.

В прокуратуре Мценского района «Орловским новостям» подтвердили, что заявление от Харитоновой поступало. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку на наличие признаков статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

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