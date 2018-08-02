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Один из крупнейших в мире сайтов сообщил об утечке данных

Злоумышленник захватил аккаунты нескольких сотрудников имиджборда.

Фото : Robert Galbraith / Reuters2 августа 2018, 06:39

Имиджборд Reddit сообщил о кибератаке и утечке данных пользователей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

Как поясняет администрация ресурса, взлом заметили 19 июня. В ходе проверки выяснилось, что неизвестный хакер получил доступ к некоторой информации юзеров, включая адреса электронной почты, пароли и сообщения в период с 2005 по 2007 годы. Отмечается, что злоумышленник захватил аккаунты нескольких сотрудников имиджборда.

В Reddit заверили, что заблокировали все данные и поменяли ключи шифрования. Пароли пострадавших пользователей сбросили и сгенерировали новые. Компания обратилась в правоохранительные органы.

Кибершпион, по данным имиджборда, не смог внести никаких изменений в систему.

Reddit — один из крупнейших и популярнейших в мире сайтов. Это социальный новостной ресурс, контент которого формируют пользователи. Reddit работает с 2005 года. Каждый месяц его посещает более 2 миллиардов человек.

Источник: Лента.ру


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