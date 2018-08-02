Сколько уже заработала «Астана» в Лиге Чемпионов

За участие в первом отборочном раунде команда получит от УЕФА 280 тысяч евро.

«Астана» по сумме двух матчей обыграла датский «Мидтьюлланд» и пополнила свой бюджет, сообщает Sports.kz.

Первая игра в Астане завершилась победой хозяев со счетом 2:1 — двумя голами отметился Ласло Кляйнхайслер. Ответная встреча завершилась вничью — 0:0. Таким образом, «Астана» вышла в третий раунд, где сыграет с хорватским «Динамо» (Загреб).

За участие в первом отборочном раунде «Астана» получит от УЕФА 280 тысяч евро, за выход во второй — 380 тысяч, за выход в третий — еще 480 тысяч. Таким образом, актуальная заработанная казахстанским клубом сумма составляет 1,14 миллиона евро.

Первый матч с загребским «Динамо» «Астана» проведет дома 7 августа, ответный — 14 августа в Хорватии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!