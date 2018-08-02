Камера сняла смертельную поножовщину в автобусе

Позже стало известно, что один из раненых скончался.

Поножовщина, произошедшая в московском автобусе, завершилась трагедией. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на Коровинском шоссе.

Произошедшее сняла камера наблюдения.

По предварительным данным, конфликт между тремя мужчинами начался еще на остановке. Уже в автобусе один из пассажиров достал нож и набросился на оппонентов.

Как видно на кадрах записи, между тремя мужчинами в автобусе завязалась драка. Один из них размахивал ножом и нанес несколько ударов оппонентам.

Позже стало известно, что один из раненых скончался. Нападавший задержан. Сейчас он дает показания.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что участие в конфликте приняли трое граждан. Один из них получил смертельное ранение. В настоящее время подозреваемый в нападении задержан.

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