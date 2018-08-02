Камера сняла смертельную поножовщину в автобусе
Позже стало известно, что один из раненых скончался.
Поножовщина, произошедшая в московском автобусе, завершилась трагедией. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на Коровинском шоссе.
Произошедшее сняла камера наблюдения.
По предварительным данным, конфликт между тремя мужчинами начался еще на остановке. Уже в автобусе один из пассажиров достал нож и набросился на оппонентов.
Как видно на кадрах записи, между тремя мужчинами в автобусе завязалась драка. Один из них размахивал ножом и нанес несколько ударов оппонентам.
Позже стало известно, что один из раненых скончался. Нападавший задержан. Сейчас он дает показания.
В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что участие в конфликте приняли трое граждан. Один из них получил смертельное ранение. В настоящее время подозреваемый в нападении задержан.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!