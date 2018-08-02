Казахстан поднялся на второе место рейтинга сезона еврокубков
Наша страна поднялась с четвертого места в рейтинге сезона.
После гостевого матча столичной «Астаны» с датским«Мидтьюлландом» (0:0) Казахстан улучшил свое положение в рейтинге сезона еврокубков, сообщает Sports.kz.
Напомним, что в первом матче подопечные Романа Григорчука одержали победу со счетом 2:1, и по результатам двухматчевого противостояния прошли в третий этап квалификации Лиги Чемпионов.
На сегодняшний день наши команды имеют следующие баллы: «Астана» — 3.5, «Тобол» и «Кайрат» — по 3, «Иртыш» — 0.5. Общий показатель 10 делится на четыре, в итоге текущий коэффициент Казахстана в сезоне составляет 2,500.
С этой цифрой наша страна поднялась с четвертого на второе место в рейтинге сезона.
Полностью ТОП-10 выглядит так:
1. Сербия — 2,750
2. Казахстан — 2,500
3. Испания — 2,428
4. Германия — 2,428
5. Шотландия — 2,375
6. Англия — 2,357
7. Италия — 2,357
8. Косово — 2,250
9. Франция — 2,166
10. Словакия — 2,125.
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