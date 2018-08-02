Казахстан поднялся на второе место рейтинга сезона еврокубков

Наша страна поднялась с четвертого места в рейтинге сезона.

После гостевого матча столичной «Астаны» с датским«Мидтьюлландом» (0:0) Казахстан улучшил свое положение в рейтинге сезона еврокубков, сообщает Sports.kz.

Напомним, что в первом матче подопечные Романа Григорчука одержали победу со счетом 2:1, и по результатам двухматчевого противостояния прошли в третий этап квалификации Лиги Чемпионов.

На сегодняшний день наши команды имеют следующие баллы: «Астана» — 3.5, «Тобол» и «Кайрат» — по 3, «Иртыш» — 0.5. Общий показатель 10 делится на четыре, в итоге текущий коэффициент Казахстана в сезоне составляет 2,500.

С этой цифрой наша страна поднялась с четвертого на второе место в рейтинге сезона.

Полностью ТОП-10 выглядит так:

1. Сербия — 2,750

2. Казахстан — 2,500

3. Испания — 2,428

4. Германия — 2,428

5. Шотландия — 2,375

6. Англия — 2,357

7. Италия — 2,357

8. Косово — 2,250

9. Франция — 2,166

10. Словакия — 2,125.





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