В Казахстане сохранится дождливая погода

На юге ожидается ветер с пыльной бурей.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 августа, передает zakon.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере и в центре ожидается туман", - говорится в сообщении.

В Северо-Казахстанской областях днем местами возможен град, ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Павлодарской, Карагандинской областях ожидается местами усиление ветра 18 м/с, ночью и утром местами туман. В Костанайской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской областях с пыльной бурей.В Алматинской, местами в Мангыстауской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Как отмечают синоптики, 1-3 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма 80-85 %

В Астане 2-3 августа ожидается гроза, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15 м/с. 2 августа ожидается ночью и утром туман. Вероятность шторма 90-95 %.

Прогноз погоды в Алматы, днем 29°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане, днем 22°, частично облачно.

Прогноз погоды на 2 августа 2018 года.

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