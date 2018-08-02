Все дороже обходится казахстанцам личная гигиена

Стоимость посещения бани выросла за год на 7%, а мыло и зубная паста подорожали на 9%.

По итогам июня стоимость похода в баню выросла за год на 6,8%. Посещение общего зала обходится казахстанцам в среднем уже в 820 тенге. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Дороже всего гигиена обходится жителям Астаны (1900 тг за посещение, +5,3% за год) и Алматы (1335 тг, +6,9%).

Помимо самого посещения бань, поднялись цены и все туалетные товары. Так, туалетное мыло подорожало за год на 8,7%, до 208 тг за 100-граммовый кусок, шампунь вырос в цене на 5,7%, до 388 тг за 150 мл.

На 8,6% увеличилась стоимость зубной пасты - до 466 тз за тюбик в 75 мл. На 5,1% за год выросли цены на туалетную воду - до 22,4 тысячи тг за флакон в 100 мл.

Сегмент туалетных и косметических товаров все еще нуждается в импортозамещении. По итогам I квартала текущего года на рынке выросла доля мыла и аналогичной продукции отечественного производства - так, спрос перекрыт местными компаниями уже на 32,1%, против 19,7% в аналогичном периоде годом ранее.

В то же время, в сфере парфюмерии и косметических средств доля собственного производства от спроса все еще совсем мала - всего 5,3%. Оставшиеся 94,7% приходятся на импортную продукцию.

Импорт перекрывает 76,8% спроса на дезодоранты, средства для бритья, составы для принятия ванны и прочие подобные товары.

Еще выше доля привозной продукции в сегменте средств для ухода за волосами - шампуней, лаков, и прочих - 96,6%, а также средств гигиены для полости рта - сразу 99,4%.

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