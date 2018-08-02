В Алматы выставили на продажу резиденцию за 4 млрд тенге

Дом поделен на 10 комнат, имеет кинотеатр, бассейн и теннисный корт.

В Алматы на продажу выставили 10-комнатный дом за 4 млрд тенге. В резиденцию входит спа, бассейн, кинотеатр и теннисный корт. Объявление опубликовано на сайте krisha.kz.

Фото Krisha.kz

Общая площадь дома составила 2000 квадратных метров, плюс участок на 50 соток. Дом находится в микрорайоне Калкаман-2.

Фото Krisha.kz

"Новая эксклюзивная резиденция на продажу. Уникальное предложение. Дизайн помещений разработан именитыми дизайнерами. Имеется спа-зона, кинотеатр, помещения и кухня для персонала, открытый бассейн а также свой собственный теннисный корт на участке. Централизованная автоматизированная система отопления и вентиляции дома", - говорится в сообщении.

Фото Krisha.kz

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