Автомобиль залетел на "островок" по Тимирязева в Алматы

На улице отсутствуют знаки и освещение.

В Алматы девушка врезалась в разделительный бордюр по улице Тимирязева, передает inAlmaty.kz.

Дорожно-транспортное-происшествие произошло вечером 31 июля в Алматы. Водитель за рулем серебристого Renault Sandero совершила наезд на разделительный бордюр по улице Тимирязева. По словам девушки, в этом время на улице было темно, освещение отсутствовало и никаких знаков не установлено.

«В 21.30 я ехала по Тимирязева, было темно. Фонари не горели, и неожиданно появились эти «островки». Строительство ведется непрофессионально, рабочие ушли и не проверили освещение, не поставили предупредительных знаков об изменении движения. Только в последний момент я заметила и затормозила. Я ничего не поняла, думала, что врезалась в другую машину, начала искать глазами. Я первый раз в таком ДТП, у меня машина новая, ещё кредит выплачивать за неё», - прокомментировал инцидент пострадавшая.

Водитель получил ушиб грудной клетки, а пассажир, находившийся на заднем сиденье, сломал ребро, палец и зуб.

В Алматы идет строительство скоростных полос для общественного транспорта (БРТ). Скоростные автобусы будут ездить по ВОАД, Толе би, Желтоксан, Тимирязева, Джандосова, Сулейменова и Мустафина.

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