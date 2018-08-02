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В Индии хотят ввести смертную казнь за морское пиратство

Законопроект направлен на повышение безопасности морских грузоперевозок.

Фото : © AFP 2018 / Narinder Nanu2 августа 2018, 11:18

Правительство Индии в четверг одобрило законопроект, предусматривающий возможность смертной казни или пожизненного заключения в отношении лиц, причастных к морскому пиратству, передает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечает РИА Новости, законопроект направлен на повышение безопасности морских грузоперевозок Индии, а также членов экипажей индийских торговых судов, отмечает телеканал.

"Цель данного законопроекта состоит в том, чтобы создать правовую основу для судебного преследования лиц, которые участвуют в преступлениях, связанных с пиратством. В соответствии с законопроектом, акт пиратства будет наказываться смертью или пожизненным заключением", — приводит NDTV слова одного из своих источников.

Как напоминают СМИ, за последние месяцы в Индийском океане были зафиксированы несколько нападений на торговые корабли. Нынешнее законодательство Индии предусматривает наказание за пиратство в виде тюремного срока, однако, как неоднократно отмечали эксперты, решение этой проблемы требует ужесточения существующих правовых норм.

В конце 2017 года индийская пресса также сообщала о планах ВМС страны усилить патрулирование вдоль ключевых морских путей в Индийском океане. Отчасти это было связано с тем, что кораблям военно-морского флота Индии нередко приходится оказывать помощь морякам, которые подверглись нападению пиратов.


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