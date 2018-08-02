Антикоррупционное сопровождение инвесторов - новый формат защиты бизнеса

В проектный офис были приглашены представители крупного и среднего бизнеса Алматы, где им были разъяснены все положительные стороны антикоррупционного сопровождения.

В Алматы полным ходом идет реализация проектного офиса «Protecting Business and Investments» по антикоррупционному сопровождению инвесторов в рамках программы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДАГСиПК .

«Вышеуказанная программа, целью которой определена действенная защита бизнеса от неправомерных действий представителей государственных органов в рамках присоединения бизнесменов к антикоррупционному соглашению, где единственным условием является их согласие на добропорядочное ведение бизнеса и нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции», - говорится в сообщении.

Как поясняется, если инвестор во время работы столкнется с неправомерными коррупционными действиями, с созданием бюрократических барьеров и волокитой законных сроков предоставления государственных услуг, то он вправе незамедлительно обратиться в Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и Национальное бюро по противодействию коррупции по г.Алматы.

С момента реализации проекта по антикоррупционному сопровождению, были защищены права всех инвесторов обратившихся в проектный офис «Protecting Business and Investments» , который находится на базе Алматинского филиала АО «Казахинвест» расположен по адресу г. Алматы пр. Достык №102 в здании БЦ «Форум».

Сегодня в проектный офис были приглашены представители крупного и среднего бизнеса Алматы, где им были разъяснены все положительные стороны антикоррупционного сопровождения.

«Фронт-офис создан для защиты инвесторов от незаконных действий представителей государственных органов и предприниматели должны спокойно и свободно развивать бизнес. Столкнувшись с любыми затруднениями, связанными с возможными проявлениями коррупционных рисков, незамедлительно обращается к должностному лицу фронт-офиса», - отметил и.о. руководителя ДАГСиПК Геннадий Данияров.

По итогам встречи приглашенные предприниматели проявили заинтересованность данной программой и подписали антикоррупционное соглашение, очевидно, что реализация данного проекта вызвала большой интерес среди бизнес-среды. Работа по антикоррупционному сопровождению, будет проводится на постоянной основе и в дальнейшем.

В ближайшее время запланированы рабочие встречи с предпринимателями индустриальной зоны города Алматы.

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