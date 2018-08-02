Новые технологии в сельском хозяйстве Алматинской области дают свои плоды

Местные аграрии уже вовсю поддерживают политику Президента в реализации программы "Цифровой Казахстан" - Баталов.

На днях аким области Амандык Баталов побывал в Коксуском районе, где посетил ряд объектов селькхоз сферы, передает Zakon.kz.

Первым объектом посещения стало хозяйство "Кен дала", которые выращивают сахарную свеклу по новым технологиям. Здесь руководитель к/х Калибек Алпысбаев, проинформировал о том, что в этом году посеяно сладкого корнеплода на 160 гектаров земли . Кроме того, уделяется большое внимание выращиванию сои. Урожайность его в "Кен дала" достигает тридцати центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом это два раза выше.

Далее аким области побывал и в к/х "Жамбай" в Жарлыозекском сельском округе, где сейчас полным ходом убирают зерновые колосовые. Так, на 80,5 га, земли выращивают сою, пшеницу, свеклу. Сейчас там трудятся пять человек.

- Мы видим, что в Коксуском районе сельскому хозяйству уделяют колоссальное внимание. Аграрии здесь выращивают и сою, и сахарную свеклу, зерновые, овощи, бахчевые, потому как на сегодняшний день решен главный вопрос сбыта выращенной продукции по выгодной для них цене. Работают заводы, готовые приобрести любой объем выращенного урожая, - сказал Амандык Баталов.

Не остался в стороне и сахарный завод в поселке в Балпык би. На сегодняшний день он полностью модернизирован и автоматизирован. Благодаря этому завод готов принять первую партию свеклы уже в начале сентября. В планах переработать 240-250 тысяч тонн сырья и дать области до 28 тысяч тонн собственного белого сахара. Подчеркнем, важным моментом стал переход сахарного завода на природный газ. Ранее завод сжигал 10 тысяч тонн мазута за сезон, а теперь с приходом газа экономия расходов на топливо составит более 20%.

Затем аким области ознакомился с роботизированной молочно-товарной фермой ИП "Каримов". Стоит отметить, он построен в рамках ГЧП. Сейчас в фермерском хозяйстве содержатся 326 коровы.

Стоит отметить, комплекс весь автоматизирован, поэтому обеспечены работой только 70 человек.

- Мы работаеем без малейшего присутствия человека. У нас только сидят инженеры и программисты. Корова сама кушает, и решает, когда ей доиться. Она заходит в специальное помещение, где в дело включаются сенсоры движения, и другие механизмы – роботы доят корову. Затем животное уходит. Вся экологически чистая продукция в объеме 9 тонн за сутки поступает на молочный завод г. Талдыкоргана "JLC C‰, - проинформировал директор фермы Рахим Каримов.

Сегодня предприятие расширяется, строит дополнительные производственные помещения, планируя увеличить поголовье до 1200 голов.

В свою очередь Амандык Баталов, отметил, что местные аграрии уже вовсю поддерживают политику Президента в реализации программы "Цифровой Казахстан".

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