Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пенсионерку с болезнью Альцгеймера разыскивают в Алматы

Она вышла из дома и не вернулась.

Фото : Волонтеры Алматы2 августа 2018, 11:43

Волонтеры разыскивают пенсионерку 1941 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Сазанович Нина Дмитриевна вышла 30 июля около 17:00 из дома в районе мкр. Первомайка Жетысуского района Алматы и не вернулась.

Была одета в халат синего цвета и шлепки. Рост 160 см, среднего телосложения, болеет Альцгеймером.

Телефоны для связи: 87776814902, 87772129192 или 102.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты