Пенсионерку с болезнью Альцгеймера разыскивают в Алматы
Она вышла из дома и не вернулась.
Фото : Волонтеры Алматы2 августа 2018, 11:43
Волонтеры разыскивают пенсионерку 1941 года рождения, сообщает Zakon.kz.
Сазанович Нина Дмитриевна вышла 30 июля около 17:00 из дома в районе мкр. Первомайка Жетысуского района Алматы и не вернулась.
Была одета в халат синего цвета и шлепки. Рост 160 см, среднего телосложения, болеет Альцгеймером.
Телефоны для связи: 87776814902, 87772129192 или 102.
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