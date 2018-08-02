Пенсионерку с болезнью Альцгеймера разыскивают в Алматы

Она вышла из дома и не вернулась.

Фото : Волонтеры Алматы

Волонтеры разыскивают пенсионерку 1941 года рождения, сообщает Zakon.kz. Сазанович Нина Дмитриевна вышла 30 июля около 17:00 из дома в районе мкр. Первомайка Жетысуского района Алматы и не вернулась. Была одета в халат синего цвета и шлепки. Рост 160 см, среднего телосложения, болеет Альцгеймером. Телефоны для связи: 87776814902, 87772129192 или 102.

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