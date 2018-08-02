Кто стоит за убийством туристов в Таджикистане

Нападение было совершено 29 июля.

"Исламское государство"* выложило в интернет видео, на котором группа молодых людей присягает на верность террористической организации. В распространенном заявлении говорится, что в кадре — таджики, убившие четырех иностранных туристов в минувшее воскресенье. Душанбе проверяет эту информацию. Но главная версия властей — туристы погибли от рук таджикской оппозиции. Кто может стоять за терактом и насколько опасны путешествия по Таджикистану — в материале РИА Новости.

Резонансное убийство

Нападение было совершено 29 июля в Дангаринском районе, недалеко от таджикско-афганской границы. На кадрах с места событий видно, как легковой автомобиль врезается в велосипедистов. После этого находившиеся в машине люди выскакивают с ножами и огнестрельным оружием, чтобы добить пострадавших. Погибли два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще трое ранены, они сейчас в больнице.

Преступников удалось ликвидировать. По подозрению в связях с ними арестованы трое таджиков, возбуждено уголовное дело. Президент Эмомали Рахмон взял расследование под личный контроль. Готовность оказать помощь в расследовании выразили США.

В Таджикистане опасаются, что это резонансное преступление сократит поток иностранных туристов, в летнее время путешествующих по Памирскому тракту — высокогорной дороге вдоль границы с Афганистаном и Китаем. Дангаринский район входит в этот маршрут. Велосипедисты, когда на них наехал автомобиль, двигались именно по Памирскому тракту.

Таджикский горный экстрим

Российским туристам высокогорный маршрут тоже знаком. Анна Смолина с другом уже третий месяц путешествуют по этим местам. От села Торбулок Дангаринского района, где произошел теракт, их сейчас отделяет 400 километров. Через неделю туристы собирались как раз туда, но теперь передумали. Пока они в растерянности, не знают, в каком направлении двигаться дальше.

Иностранные туристы тоже встревожены. "Сразу после теракта многие американцы оставили палатки в Памирских горах, велосипеды, купили билеты и вылетели домой", — рассказывает Анна.

Прежде она была уверена, что таджикское высокогорье — совершенно безопасный маршрут, даже несмотря на соседство с Афганистаном. "Жители местных кишлаков часто рассказывают о внутренних противоречиях между таджикскими кланами. Но туристам это не угрожает. Передвигаемся мы пешком или на велосипедах. На машине по Памиру почти не проехать. Живем в палатках", — продолжает Анна.

Ей не раз встречались туристы из Европы, США и Латинской Америки. "В основном это те, кому надоел пляжный отдых, они хотят экстрима. В Памире очень спокойно и красиво, местные жители гостеприимные", — делится она впечатлениями.

Путешественники осознают, что полную безопасность им никто не гарантирует. Но максимум, что есть при себе у иностранного туриста для собственной защиты, — это страховка. "Посольства не могут приставить к каждому охрану. Пограничники тоже не стоят на каждом шагу, это же горная местность", — рассуждает Анна.

За три месяца путешествия по Памиру с ними не раз пытались заговорить с афганской стороны границы. "Афганистан от нас прямо в 150 метрах. Разделяет только неширокая река Пяндж. С того берега нам что-то кричали, махали руками, привлекали наше внимание. Однажды мы остановились и помахали в ответ. Через пять минут нас догнал таджикский военный и строго предупредил, что опасно общаться с этими людьми", — говорит туристка.

Почерк теракта

В качестве основной рассматривается версия о причастности к нападению Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), запрещенной в стране в 2015 году. МВД республики заявило, что в связях с ПИВТ признался Хусейн Абдусамадов — единственный выживший террорист. На допросе он сообщил, что получал указания от Носирхуджи Убайдова по кличке Кори-Носир — одного из подпольных главарей ПИВТ, учившегося в Иране. Иранский МИД уже заявил, что Тегеран не причастен к убийству иностранных туристов.

Независимый таджикский политолог Абдугани Мамадазимов считает, что в этом деле не все так однозначно. "ПИВТ была радикальной организацией в период гражданской войны в Таджикистане в середине 1990-х годов. После перемирия с властями партия стала легальной политической силой. Вернуться к экстремизму могли те, кто стоял у истоков ПИВТ. Но задержанные по делу о туристах — это молодые люди, которые вряд ли много знают о партии", — объясняет эксперт.

Собеседник РИА Новости в Таджикистане, который долгое время занимался изучением подпольных исламистских группировок в Центральной Азии, говорит, что нападение на туристов — не метод таджикской оппозиции. "ПИВТ никогда не атаковала иностранцев. Даже в годы гражданской войны совершались классические теракты — происходил взрыв, гибли люди. Наезд на иностранных туристов — это в стиле ИГ*", — полагает специалист.

Собеседник также напоминает, что за последние два года в Таджикистане задержали много молодых людей по подозрению в связях с ИГ*. "Позднее выяснялось, что многие из них собирались перейти через границу в Афганистан, чтобы примкнуть к ИГ*, поэтому не стоит недооценивать влияние этой группировки в Таджикистане", — подчеркивает он.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин выразил мнение, что теракт могли совершить суннитские экстремисты: "ИГ* представляет как раз их. Наезды на людей — это несвойственно даже для самых радикальных шиитов. А ПИВТ скорее всегда находилась под шиитским влиянием".

Версию властей о причастности ПИВТ к нападению не ставит под сомнение Комрон Хидоятзода, исполнительный директор Центральноазиатского экспертного клуба "Евразийское развитие": "Партия была запрещена как раз за свои радикальные взгляды. Теракт подтверждает, что ПИВТ перешла к тактике запугивания".

Кто бы ни стоял за произошедшим, исламистское подполье наибольшую опасность представляет на таджикско-афганской границе. И единственное, на что может рассчитывать Душанбе в борьбе с радикалами, — 201-я российская военная база. В регионе только российские военные располагают мобильными оперативными соединениями, способными обнаруживать и обезвреживать противника в горных ущельях и долинах.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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