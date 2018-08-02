На севере 1 гектар земли дает 5,5 млн тенге - аким СКО об овощеводстве

По области площади картофеля составляют 35 тысячи гектаров.

В СКО в рамках дополнительных мер занятости самозанятые и безработные граждане вовлекаются в огородничество, пчеловодство, животноводство и птицеводство. Во время рабочего визита в Жамбылский район аким области Кумар Аксакалов встретился с сельчанами вовлеченных в данную программу, сообщает пресс-служба акима СКО.

Житель Жамбылского района Николай Волков в этом году начал заниматься овощеводством. Сельчанин взял 94 га земли для выращивания картофеля. В нынешнем году засеял 12 га, на следующий год в планах довести этот показатель до 60 га.

"Сейчас у нас работает 5 человек. Это семейный бизнес. 10 сельчан как сезонные рабочие",- сказал Николай Волков.

Молодой предприниматель ожидает хороший урожай, это порядка 180-200 тонн. Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что в северном регионе овощеводство является высокодоходным бизнесом.

"В наших климатических условиях овощеводство дает хороший результат. При умелом использовании водных ресурсов и земли с одного гектара можно получать валовый доход до 5,5 миллионов тенге",- подчеркнул Кумар Аксакалов.

В целом, по области площади картофеля составляют 35 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом площади картофельных полей увеличились на 7 тысяч гектаров.

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