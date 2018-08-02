Фура протаранила бетонную стелу в Новокузнецке

Водитель погиб на месте аварии.

Полиция Новокузнецка разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП на въезде в город Новокузнецк, передает Life.ru.

Грузовик на полной скорости проехал перекрёсток и протаранил стелу с названием города. В результате сильнейшего столкновения конструкция монумента оказалась серьёзно повреждена, а кабина фуры практически полностью уничтожена. Водитель погиб на месте аварии.

Как предположили очевидцы, водитель грузовика мог уснуть за рулём или почувствовать себя плохо.

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