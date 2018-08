«Огородницу» Меланию Трамп поймали в странной позе

Фотографию супруги президента США Дональда Трампа Мелании, работающей в Kitchen Garden у Белого Дома, превратили в мем. На это обратил внимание Business Insider, пишет Лента.

Пользователи заметили, что первая леди была одета в дорогую рубашку и новые кеды марки Converse, что, как посчитали пользователи Twitter, подчеркивало дистанцию между ней и простой работой. Микроблогеры поймали ее на неестественной позе, которая тут же стала поводом для шуток и фотожаб.

«Когда в твоем заявлении на трудовую визу говорится, что твой специальный навык — садоводство у богатых людей, но ты ненавидишь грязь», — охарактеризовала фотографию микроблогер с ником Г-жа Бетти Бауэрс.

Жену Трампа сравнили с бывшей первой леди Мишель Обамой, которая не чуралась работы на грядках.

The reason no one likes Melania because she clearly hates everything. pic.twitter.com/hMGhutHkiC