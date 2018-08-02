Три дня павлодарцы будут отмечать этнофестиваль "Ұлы дала елi"

На праздник Великой степи в пойме Иртыша ожидают гостей не только из всех регионов Казахстана, но и из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России и Китая.

Этнофестиваль "Ұлы дала елi" павлодарцы в этом году будут отмечать три дня, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

С третьего по пятое августа на правом берегу Иртыша по трассе Павлодар-Астана развернется этноаул, состоящий из более чем ста юрт.

На праздник Великой степи в пойме Иртыша ожидают гостей не только из всех регионов Казахстана, но и из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России и Китая.

Всего на этнофестиваль "Ұлы дала" гостей будут доставлять 118 автобусов большого и малого классов, способных обеспечить доставку ежечасно около 14,5 тысяч пассажиров, а в течение дня более 110 тыс. человек.

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