Пьяная женщина-водитель врезалась в скорую с ребёнком

Никто не пострадал, все целы.

На трассе «Рудный-Костанай» женщина за рулем автомобиля Volkswagen Golf столкнулась с реанимобилем, передает alau.kz.

«Реанимобиль ехал из Житикары. Он транспортировал в Костанай больного ребенка. В машине, кроме медиков, находился и отец перевозимой девочки. Это было около 16 часов, то есть в дневное время и при хорошей видимости. С одной из дорог, ведущих из многочисленных зон отдыха, стоящих на берегу Каратомарского водохранилища, на трассу выскочил автомобиль. От удара с которым медицинская машина перевернулась. К счастью, никто не пострадал, все целы. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщил Инспектор МПС УВД Костаная .

Женщина, кстати, уже была лишена прав на управление автомобилем. Степень её опьянения была легкой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!