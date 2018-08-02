В России разбился вертолет Ми-8
Погиб один человек.
Фото : Кубань 242 августа 2018, 13:59
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
"В Краснодарском упал вертолет Ми-8 при производстве сельхозработ, это произошло примерно с 8 до 9 утра. Пилот погиб", - сказал собеседник агентства.
Следователи выехали на место происшествия, информация уточняется.
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