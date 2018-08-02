В Туркестанской области около 55 тысяч первоклашек сядут за парты

На сегодняшний день, более 50% школ готовы к новому учебному году.

В новом 2018-2019 учебном году в области будут функционировать 1381 учреждений дошкольного образования (детские сады), 907 организаций общего среднего образования (школы). По сравнению с прошлым годом количество организаций общего среднего образования увеличилось на 4 единицы. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления образования Исатай Сагындыков.

По его словам, в области в плановом порядке ведутся работы по подготовке организаций сферы образования к новому учебному году.

"На текущий ремонт школ выделены средства в размере 105,5 млн. тенге. В результате, в учреждениях образования были проведены работы по покраске и побелке. На сегодняшний день, более 50% из них готовы к новому учебному году. Необходимо отметить, к новому учебному году все объекты образования планируется подготовить до 25 августа. В 2018 году на капитальный ремонт 47 объектов образовательных учреждений из областного и местного бюджета выделено 4,3 млрд. тенге, среди которых 40 школ, одна школа-интернат и 6 колледжей", - сказал И.Сагындыков.

Наряду с этим, в новом учебном году в Туркестанской области за школьные парты сядут 54 915 первоклассников. В связи с переходом на обновленное содержание образования учащихся 3,6,8 классов для приобретения и доставки учебников из местного бюджета выделено 4,9 млрд. тенге.

Стоит отметить, в текущем году традиционную республиканскую благотворительную акцию "Дорога в школу" планируется провести в период с 1 августа – 30 сентября. Напомним, что в рамках акции материальная помощь на сумму 314 млн. тенге была оказана 26 749 малообеспеченным и многодетным семьям, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, областной специализированный учебно-оздоровительный центр ГККП "Тау Самалы", подведомственный Туркестанскому областному управлению образования, в соответствие с правилами передачи государственного имущества, находящегося в коммунальной собственности, в качестве имущественного комплекса был передан в собственность республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен". Передача центра "Тау Самалы" позволит повысить качество и эффективность системы организации ежегодного отдыха, оздоровления и досуга детей, а также способствует развитию кадрового потенциала данной сферы и максимально обеспечить детей, проживающих во всех регионах Казахстана, в особенности густонаселенных регионов, таких как Алматинская, Туркестанская области. Переход центра "Тау Самалы" на баланс РУОЦ "Балдаурен" обеспечивает сохранение штата работников, а для жителей данных районов будут открыты дополнительные рабочие места.

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