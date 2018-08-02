Завершился суд над ОПГ «Четыре брата» в Актобе

Члены ОПГ были признаны виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесли приговор в отношении 26 членов организованной преступной группировки (ОПГ) «Четыре брата», которые обвинялись в хищении нефти с месторождений области в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг решением суда члены ОПГ были признаны виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РК, в том числе в - краже нефти в особо крупном размере, похищении человека, вымогательстве, рейдерстве и незаконном хранении оружия.

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В частности, решением суда помощник главаря ОПГ «Четыре брата» Еркина Избасара - Аухат Калиев был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении двух других фигурантов данного дела - Калдымурата Картжанова и Биржана Аманкулова - суд по совокупности преступлений также приговорил каждого к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывший заместитель начальника Департамента внутренних дел Актюбинской области Рахат Аханов был признан виновным по статье 261 Уголовного кодекса РК. В отношении него суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, однако, в связи с применением амнистии, срок тюремного заключения был сокращен до 5 лет 3 месяцев с конфискацией имущества. Рахата Аханова также лишили звания полковника и права занимать должности в государственных организациях, национальных компаниях пожизненно.

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