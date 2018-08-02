На видео попала схватка леопарда с дикобразом
Южноафриканские дикобразы считаются самыми крупными грызунами в Африке.
Фото : Кадр видео2 августа 2018, 14:19
Посетитель национального парка Крюгера снял на видео поединок между леопардом и дикобразом, передает РИА Новости.
Хищник упорно пытался подобраться к дикобразу поближе, но тот, ощетинившись, не подпускал к себе оппонента. Грызун повернулся к леопарду колючей стороной и отражал атаки противника лапой.
В итоге хищник не добился своего и лег на дорогу. Дикобраз расположился рядом, чтобы держать леопарда в поле зрения.
Южноафриканские дикобразы считаются самыми крупными грызунами в Африке. Длина их тела может достигать 80 сантиметров, а вес — более 24 килограммов. Эти животные покрыты щетинистыми колючками длиной до 50 сантиметров и толстыми иглами длиной до 30 сантиметров.
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