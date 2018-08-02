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На видео попала схватка леопарда с дикобразом

Южноафриканские дикобразы считаются самыми крупными грызунами в Африке.

Фото : Кадр видео2 августа 2018, 14:19

Посетитель национального парка Крюгера снял на видео поединок между леопардом и дикобразом, передает РИА Новости.

Хищник упорно пытался подобраться к дикобразу поближе, но тот, ощетинившись, не подпускал к себе оппонента. Грызун повернулся к леопарду колючей стороной и отражал атаки противника лапой.

В итоге хищник не добился своего и лег на дорогу. Дикобраз расположился рядом, чтобы держать леопарда в поле зрения.

Южноафриканские дикобразы считаются самыми крупными грызунами в Африке. Длина их тела может достигать 80 сантиметров, а вес — более 24 килограммов. Эти животные покрыты щетинистыми колючками длиной до 50 сантиметров и толстыми иглами длиной до 30 сантиметров.


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