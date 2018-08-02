В Астане КСК привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств

Так, из 107 проверенных организаций управлением контроля и качества городской среды в судебные органы направлены дела по восьми из них.

В Астане за ненадлежащее исполнение обязательств за последние два месяца в отношении ряда КСК в судебные органы направлены дела и наложены административные штрафы, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Так, из 107 проверенных организаций управлением контроля и качества городской среды в судебные органы направлены дела по восьми из них: КСК и НП «Адал», КСК «Арман 11», ТОО «Турмыс», ОЗП ЖК «Сайран», ОЗП ЖК «Коктем», ТОО «МСУ Сервис», КСК и НП «Орталык», КСК «Акикат».

За невыполнение и ненадлежащее выполнение предписаний в отношении ОО «ОЗП «Сайран», ТОО «Турмыс», КСК и НП «Адал» суд постановил взыскать административные штрафы. В связи с нарушением сроков открытия текущих, сберегательных счетов и представления ежеквартального отчета по управлению объектом кондоминиума управлением наложены административные штрафы на ТОО «МСУ Сервис», ОЗП ЖК «Коктем», КСК и НП «Орталык», так как допущенным несоблюдением законодательства нарушается прозрачность деятельности обслуживающих организаций. Вместе с тем в настоящее время в отношении пяти обслуживающих организаций ведутся судебные разбирательства.

Как отмечается, из вынесенных предписаний исполнено 55, у 17 находятся на стадии исполнения, а по 27 открывается повторная проверка.

По данным акимата, на территории столицы действуют 486 обслуживающих организаций объектов кондоминиума. За последние два месяца в отношении 107 КСК проведены проверки, в результате которых были даны предписания на устранение выявленных замечаний.

До конца текущего года в целях улучшения качества обслуживания жилых комплексов акимат города Астаны завершит проверку всех КСК и обслуживающих организаций столицы.

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