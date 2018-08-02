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Похитителя бронзовой статуи мальчика в Астане осудили

Похищенные предметы осужденный сбыл в пункт приема металлолома.

Фото : inform.kz2 августа 2018, 15:00

Городской суд Астаны вынес приговор похитителю статуи бронзового мальчика и букв с мемориала воинам Великой отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июня 2018 года районный суд № 2 Сарыаркинского района Астаны вынес приговор в отношении мужчины, совершившего хищение чужого имущества на сумму более 8 миллионов тенге. Приговором суда он осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», - сообщили в пресс-службе городского суда.

Из материалов дела следует, что 20 марта, 5 и 7 апреля текущего года этот мужчина тайно похитил с мемориального комплекса памяти воинов Великой Отечественной войны металлические буквы и цифры, венок в виде лаврового листа. 23 марта этого же года он с мемориального комплекса «Жертвам голодомора 1932-1933 гг.» похитил бронзовую статую мальчика.

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1 августа 2018 года апелляционная судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны оставила приговор первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Как отметили в суде, похищенные предметы осужденный сбыл в пункт приема металлолома. В ходе судебного заседания подсудимый раскаялся в своих действиях. Как выяснилось, перечисленные выше преступления были не первыми - похититель памятников ранее дважды отбывал наказание за совершение тяжких преступлений.


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