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В Караганде разыскивают 13-летнюю девочку

Поругалась с мамой и ушла.

Фото : newtimes.kz2 августа 2018, 15:36

13-летняя Айгерим Аман вышла из дома 1 августа и не вернулась, передает ИА «NewTimes.kz».

«Она поругалась с мамой и ушла. Вышла из дома в районе Михайловки 1 августа. Девочка худощавого телосложения с длинными волосами», — сообщила волонтер движения Rina.kz.

Родители девочки обратились в полицию.


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