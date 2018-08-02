В Караганде разыскивают 13-летнюю девочку
Поругалась с мамой и ушла.
Фото : newtimes.kz2 августа 2018, 15:36
13-летняя Айгерим Аман вышла из дома 1 августа и не вернулась, передает ИА «NewTimes.kz».
«Она поругалась с мамой и ушла. Вышла из дома в районе Михайловки 1 августа. Девочка худощавого телосложения с длинными волосами», — сообщила волонтер движения Rina.kz.
Родители девочки обратились в полицию.
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