Что сделано для популяризации побережья Алаколя

Волны не помеха для берегового Арбата.

Одним из ключевых объектов для развития туризма в Восточно-Казахстанской области является побережье озера Алаколь, который включён в топ 10 объектов карты туристификации Казахстана, сообщает Инфоцентр ВКО.

При поддержке акима области принимаются масштабные меры по улучшению туристской инфраструктуры и решены вопросы логистики. За последние 2 года для развития инфраструктуры на побережье озера Алаколь из областного бюджета выделено 4,5 млрд тенге.

С 21 июня по сентябрь из городов Семей и Усть-Каменогорск до ст. Жаланашколь курсирует поезд. Авиасообщения до села Урджар обеспечено из городов Усть-Каменогорск, Семей, Астана и Алматы. Также до озера Алаколь выполняются 4 прямых автобусных рейса.

Завершен средний ремонт дороги Маканшы – Жаланашколь, до конца августа завершится ремонт на участках 82-133 км, тем самым обеспечив достойный и комфортабельный отдых для прибывающих туристов.

Для создания максимально уютной атмосферы отдыха и улучшения сервиса реализуется концепция по благоустройству прибережной территории курортной зоны для удобства и комфорта отдыхающих.

На пешеходной зоне устанавливаются пункты питания, доступ к чистой питьевой воде, детские игровые площадки, тренажёры для занятия спортом. На центральной части улицы располагаются объёмные тентовые конструкции.

Фонтаны "сухие" в сочетании с малыми скульптурными композициями создают атмосферу уюта и эмоционального настроения, для снятия памятных сэлфи. Вдоль улицы высаживаются деревья с цветочными клумбами, а также, для активного отдыха будут построены спортивные и тренажерные площадки "workout".

Архитектурный проект по комплексному благоустройству берега разработан именно с учетом климатических особенностей и при необходимости может быть демонтирован в зависимости от работы сезона. Поэтому нет никаких угроз для их разрушения. Они легкосъёмные, имеют металлический каркас приспособлены для демонтажа.

- На сегодняшний день имеется проект по берегоукреплению, сейчас мы ожидаем итоговое заключение экспертизы. На следующий год начнется реализация проекта берегоукрепления, а также установки пирсов, – сказал заместитель акима Урджарского района Дидар Хамитов.

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