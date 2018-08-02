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Неизвестное науке существо поймали в метрополитене Львова

Разгадать тайну животного пока что не получилось даже у ученых.

Фото : planetanovosti.com2 августа 2018, 15:45

29 июля по сети распространилась информация о необычной находке: в резервном метрополитене украинского города Львов поймали жуткое создание, идентифицировать которое ученые не могут, сообщают Новости Планеты.

Фотографию жуткого животного выложил в социальной сети мужчина по имени Василий Барабаненко. Он попросил людей помочь ему с выяснением вида существа. Внешне монстр похож на летучую мышь, однако таковой не является.

Разгадать тайну животного пока что не получилось даже у ученых. Возможно, люди выловили мутанта – помесь нескольких видов животных. К сожалению, комментарии экспертов отсутствуют.


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