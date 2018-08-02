Более 500 учителей ВКО пройдут обучение навыкам робототехники и IT-технологий

Всего курс длится 5 недель, из которых 3 недели посвящены теоретическому изучению предложенной программы, и 2 недели отводят на практическую самостоятельную работу учителей.

С начала нового учебного года в 277 школах Восточного Казахстана откроются кабинеты робототехники и IT-технологий. С 23 июля в Семее на базе Электротехнического колледжа учителя средних школ области проходят курсы повышения квалификации для работы со школьниками в современных кабинетах робототехники. До конца летних каникул обучение пройдут 544 учителей области, сообщает Инфоцентр ВКО.

Данный проект был инициирован партией "Нұр Отан". Как отмечает заместитель акима области Асем Нусупова, когда встал вопрос о подготовке специальной программы по обучению IT-технологий в средних школах, поступало множество предложений от крупных компаний. Авторская программа курса "Junior training", разработанная специалистами Электротехнического колледжа Семея стала одним из лучших предложенных вариантов. По словам директора семейского Электротехнического колледжа Азата Сарбекова, уникальность курса в том, что он был разработан на основе международного опыта, с адаптацией на реалии и возможности школ Восточного Казахстана.

Всего курс длится 5 недель, из которых 3 недели посвящены теоретическому изучению предложенной программы, и 2 недели отводят на практическую самостоятельную работу учителей для полного освоения полученных знаний и навыков.

Программа курсов охватывает огромный спектр сфер IT – направлений. За это время учителя освоят азы визуального программирования, основы моделирования для 3D печати. Так же в программу включен модуль по основам Web – дизайна, создания сайтов и интернет-ресурсов, компьютерной мехатронике и другим техническим инженерным дисциплинам.

- Мы не ставим перед собой цель сделать каждого школьника специалистом в области IT-технологий, - говорит Асем Бековна. – Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что навыки цифровизации и IT-технологий должны быть у всех граждан Казахстана. Дети с раннего возраста будут осваивать эти технологии, которые им обязательно пригодятся в обычной жизни. Кроме того, эти уроки научат ребят аналитически мыслить, пополнят знания иностранных языков. Разумеется, для того, чтобы дать детям качественные знания и выработать у них эти навыки, необходимо научить этому преподавателей общеобразовательных школ.

Своими впечатлениями от курса поделилась учитель математики Березовской средней школы Глубоковского района Елена Бердяева.

- Для учителей это очень полезно. Потому что мы будем чувствовать себя уверенно при работе с робототехникой и различными современными технологиями. Уверена, что именно этот кабинет в школе станет самым любимым и посещаемым в школе. И хотелось бы, чтобы его двери были всего открыты для ребят. Но, наверное, следует продумать, как он будет работать. Наверное, нужно будет принимать в школы специальных лаборантов, которые бы могли заниматься с ребятами во внеурочное время, когда учителя будут заняты преподавательской деятельностью.

После успешной сдачи итоговых заданий и полном усвоении программы преподаватели получат сертификаты и свидетельства установленного образца.

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