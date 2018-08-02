Жалобы на препараты с Валсартаном в РК не поступали

Валсартан зарегистрирован на территории Казахстана с 2010 года.

По словам председателя комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмилы Бюрабековой, сообщений о побочных эффектах от применения препаратов, содержащих активное вещество Валсартан пока не поступало, передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный препарат Валсартан под торговыми наименованиями Вазар и Вазар-Н зарегистрирован в Казахстане с 2010 года и используется достаточно широко», - сказал она.

Как пояснила глава фармконтроля, на территории РК каких-либо побочных действий при применении препарата зарегистрировано не было.

«Мы проанализировали свои данные и посмотрели, что у нас не было особых сообщений о нежелательных явлений по применению этого препарата. То есть рекламаций или претензий по качеству на данный препарат до сегодняшнего момента у нас не было», - уточнила Л. Бюрабекова.

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Ранее Минздрав сообщал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отзывают с рынков Валсартан, активная субстанция которого произведена китайской компанией. Причиной отзыва стало наличие опасной примеси в препаратах в некоторых партиях активной субстанции, которое может вызывать образование раковых опухолей в печени. На данный момент в РК также принято решение об отзыве препарата с рынка от конечного потребителя. Пациентам рекомендуется выбрать другие препараты с тем же активным веществом, но другого производителя.

Ксения Давыдова, Астана

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