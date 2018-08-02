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Новые дорожные знаки могут появиться в России

Планируется ввести такие знаки, как "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".

Фото : Телеканал Санкт-Петербург2 августа 2018, 16:42

Правительство рассматривает проект о введении новых дорожных знаков для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Минтранса.

По его словам, в России могут появиться такие знаки, как "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".

Собеседник агентства напомнил, что с июля в силу вступили такие знаки, как "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", и знаки дополнительной информации (таблички) "Экологический класс транспортного средства".

Кроме того, представитель Минтранса опроверг сообщения СМИ о том, что ведомство рассматривает введение дорожных знаков "Трамвайная полоса", "Следующий перекресток", "Простая вафля", "Способ парковки" и "Диагональный переход".

В декабре стало известно, что в качестве эксперимента в действие введут десятки новых дорожных знаков. Среди них "Диагональный пешеходный переход", "Выделенная трамвайная полоса", "Глухие пешеходы" и "Въезд на перекресток в случае затора запрещен", который появится в том числе для дополнительного обозначения "вафельной разметки", а также "Уступи всем, и можно направо", который разрешает поворот на красный. Кроме того, появятся знаки, уточняющие направление движения по полосе.


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