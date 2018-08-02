В Туркестанской области задержали охотившихся на архара браконьеров

Предварительная сумма ущерба составляет 10 822 500 тенге.

Трех жителей поселка Ачисай города Кентау задержали за незаконную охоту архара на территории Каратауского государственного природного заповедника в Туркестанской области. Об этом BNews.kz сообщили в комитете лесного хозяйства министерства сельского хозяйства.

"28 июля 2018 года в ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторами отдела охраны Каратауского государственного природного заповедника на территории заповедника за незаконную охоту были задержаны 3 жителя посёлка Ачисай города Кентау Туркестанской области. При задержании изъято: одноствольное гладкоствольное охотничье ружьё 16 калибра, два патрона, одна туша, один бинокль и две рации. В ходе поисковых мероприятии у подножья горы Майлыкара обнаружена голова архара возраста 11-12 лет", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что согласно заключениям специалиста, найденная голова и туша Каратауского архара (эндемик Каратау) внесена в Красную книгу РК. На место происшествия была вызвана оперативная группа ГОВД г. Кентау. Предварительная сумма ущерба составляет 10 822 500 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!