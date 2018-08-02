Участок проспекта Назарбаева перекроют в Алматы
Водителям рекомендовали корректировать свой маршрут.
Фото : из открытых источников2 августа 2018, 17:06
Участок проспекта Назарбаева от проспекта Абая до улицы Шевченко перекроют в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
"В связи с реконструкцией светофорного объекта по проспекту Назарбаева от пр. Абая до ул. Шевченко будет перекрыто со 2 августа с 22:00 до 10:00 3 августа", - говорится в сообщении.
Водителям рекомендовали корректировать свой маршрут.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931031-15cdc89258c221d8a69ab4d8b3a8b392
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...