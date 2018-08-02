Участок проспекта Назарбаева перекроют в Алматы

Водителям рекомендовали корректировать свой маршрут.

Участок проспекта Назарбаева от проспекта Абая до улицы Шевченко перекроют в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

"В связи с реконструкцией светофорного объекта по проспекту Назарбаева от пр. Абая до ул. Шевченко будет перекрыто со 2 августа с 22:00 до 10:00 3 августа", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали корректировать свой маршрут.

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