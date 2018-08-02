В пригороде Алматы подорожает проезд

Это вынужденная мера.

В пригородных автобусах Алматы на 20 тенге подняли цены за проезд. Об этом сообщил генеральный директор Каскеленского автопарка Есбай Ашимбаев корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, изменения стоимости проезда - вынужденная мера, так как с сегодняшними ценами на дизтопливо тяжело содержать автопарк и его сотрудников.

«Проезд до 10 августа стоил 100 тенге, а станет 120, так как сейчас дизтопливо стоит 183 тенге, а из Алматы в Каскелен 24 километра проехать надо. Стоимость не повышали 7 лет. Автопарк с такими ценами, как сейчас на запчасти, тяжело содержать», - рассказывает Есбай Ашимбаев.

Стоит отметить, что население Каскелена составляет на сегодня свыше 50 тысяч человек.

«Вот бывает, что за один маршрут автобус везет 24 километра 20 человек, а каждый заплатит по 100 тенге и в сумме эти деньги не окупают даже одну поездку. Подняли всего на 20 тенге, думаю это не так дорого», - добавил гендиректор Каскеленского автопарка.

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