В Алматы Delica чудом не перевернулась в результате сильного удара в бок

Пострадали в аварии водители обоих авто.

В Алматы на ул.Утеген батыра столкнулись автомобили Mitsubishi Delica и Subaru Tribeca, передает корреспондент Zakon.kz.

Со слов очевидцев, Mitsubishi Delica двигалась в северном направлении по Утеген батыра. Между ул.Толе би и пр.Райымбека водитель решил развернуться, и стал осуществлять маневр, не пропустив встречную Subaru Tribeca. Водитель последней не успел отреагировать и на полном ходу протаранил Delica. Та чудом не перевернулась, но оба авто развернуло в обратном направлении.

В результате ДТП пострадали водители обоих авто, их увезли в больницу.

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